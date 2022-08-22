Экономика

Эксперты прогнозируют увеличение интереса к пешему туризму в Дагестане

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С начала года Дагестан посетили более 1 млн туристов. Это в десятки раз больше чем в предыдущие годы.

Туристическая карта региона пополняется новыми достопримечательностями. Это: пещера Нохо, экраноплан «Лунь», самый большой фонтан в России, туристический маршрут на Чиркейскую ГЭС.

Дагестан привлекает не только природными красотами, но и культурой.

Эксперты прогнозирует увеличение интереса к пешему туризму в республике. Особенно гостей региона привлекает гастротуризм. Туристический бум влечет за собой экономический рост. У жителей республики появляется возможность занимать свою нишу в новых сферах.

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