Эксперты прогнозируют увеличение интереса к пешему туризму в Дагестане

С начала года Дагестан посетили более 1 млн туристов. Это в десятки раз больше чем в предыдущие годы.

Туристическая карта региона пополняется новыми достопримечательностями. Это: пещера Нохо, экраноплан «Лунь», самый большой фонтан в России, туристический маршрут на Чиркейскую ГЭС.

Дагестан привлекает не только природными красотами, но и культурой.

Эксперты прогнозирует увеличение интереса к пешему туризму в республике. Особенно гостей региона привлекает гастротуризм. Туристический бум влечет за собой экономический рост. У жителей республики появляется возможность занимать свою нишу в новых сферах.