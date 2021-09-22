Эксперты назвали ключевое направление в работе Меликова

Врио главы Дагестана Сергей Меликов, который в числе других представлен главой государства как кандидат на должность главы региона, вероятнее всего, будет реализовывать крупные инфраструктурные проекты с федеральным участием. Такое мнение высказал в СМИ ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

По его словам, Сергей Меликов ранее поднимал подобные темы на федеральном уровне. И этот факт мог стать одной из причин представления его кандидатом, как человека, способного реализовать эти проекты в привязке к крупным международным проектам.

17 сентября президент России Владимир Путин внес в парламент Дагестана три кандидатуры для избрания на пост главы республики. Это коммунист Самир Абдулхаликов (член избирательной комиссии Дагестана с правом решающего голоса), Камил Давдиев (заместитель председателя Народного собрания) и Сергей Меликов (временно исполняющий обязанности главы республики).