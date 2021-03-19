Эксперты комментируют решение Совфеда о поддержке Дагестана

Совет Федерации принял постановление о поддержке социально-экономического развития Дагестана. Общественники комментируют это решение и считают, что такая внушительная поддержка из федерального центра поможет республике решить многолетние проблемы.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев отмечает, что это хорошее достижение, и благодарит за это Сергея Меликова, которому удалось получить обстоятельные доклады от министерств и ведомств и самому отстоять позицию республики в Совете Федерации.

«Постановление Совета Федерации — это сильнейшая поддержка для Республики», — отмечает Хамзаев.

Он поздравил Сергея Меликова с этим серьезным достижением.