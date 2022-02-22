Эксперт объяснил, почему 80% россиян поддержали беженцев из ЛНР и ДНР

По его словам, многие россияне помнят, что происходило на юго-востоке Украины в 2014–2015 годах, в том числе о многочисленных жертвах обстрелов среди мирного населения Донбасса как женщин и детей, так и стариков.

Источник: https://iz.ru/1294783/2022-02-21/ekspert-obiasnil-podderzhku-pochti-80-rossiian-priema-bezhentcev-iz-dnr-i-lnr