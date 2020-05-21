Экономист Халил Халилов высказался о введении налога для самозанятых

Экономист Халил Халилов дал оценку закону о налоге для самозанятых. Дагестанский Парламент принял документ накануне сразу в двух чтениях.

Эксперт считает, что это хорошо. Опыт крупных регионов страны показал, что от этого выиграют сами бизнесмены. Частные предприниматели охотно поддерживают нововведение и регистрируются на сайте ФНС.

В Дагестане очень много самозанятых. Их постановка на налоговый учет с предоставлением льгот, пополнит и бюджет республики и позволит им работать в правовом поле, выплачивая минимальные налоги.

«В обществе должна быть социальная справедливость, один платит налоги, другой – нет, при этом пенсионное и медицинское страхование уклониста, выплачивает государство из средств честных налогоплательщиков».