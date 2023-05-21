Екатерина Шуткарева: «Рада ещё одной возможности быть ближе к Дагестану»

В городе Москве в парке Измайловский все больше и большем жителей столицы и её гостей становятся зрителями и участниками масштабной выставки «Мой Дагестан. Наш Расул».

Своими впечатлениями поделилась жительница Подмосковья Екатерина Шуткарева. «В прошлом году я провела в Дагестане незабываемые две недели. Много где была в нашей стране и за рубежом, но Дагестан подкупил своей абсолютной уникальностью. Такого многообразия природы, культурных и этнических традиций, многовековой интересной истории, ну и конечно же, самой вкусной и неповторимой кухни я нигде ранее не встречала. Естественно, узнав о том, что сегодня проходит такой замечательный праздник, я решила непременно его посетить. И, конечно же, не разочарована. Наоборот, я увидела ещё и то, что в силу ограниченность времени не успела посмотреть в самом Дагестане. А именно – как создают уникальные произведения искусства мастера Унцукуля и Балхара. В Кубачах я была, а вот остальные села, которые славятся мастерами, посетить не смогла. И вот, сегодня приобрела на память несколько сувениров. Канатоходцы поразили! С такой виртуозно лёгкостью они ходят по канату, это потрясающе! Ну и конечно же стихи Расула Гамзатова, музыка, песни, танцы. А ещё ковры, плов, спортивные состязания… Всего и не перечислить. Одно я поняла точно – я хочу еще раз поехать в Дагестан!

Источник: Мирмол