Эффективность «Спутник V» против тяжелых случаев коронавируса составила 100%

Эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания составила 100%, говорится в сообщении РФПИ.

«Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было», — указано в сообщении РФПИ.

На заключительном этапе исследований эффективность «Спутник V» составила 91,4% .

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют об эффективности свыше 90% российской вакцины «Спутник V» по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы крупнейшего в истории России Двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции», — следует из сообщения РФПИ.

Регистрация вакцины в других странах

Создатели «Спутник V» подадут документы для ускоренной регистрации вакцины в различных странах.

«На основе полученных на сегодняшний день данных НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи подготовит отчет, который будет использован для подачи документов для ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в различных странах», — говорится в сообщении фонда.

Также полученные в ходе исследований данные будут опубликованы научным коллективом НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/10252461