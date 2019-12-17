Эдуард Уразаев предложил потратить грант в 1,2 млрд рублей на строительство очистного коллектора

Дагестан получил грант, превышающий один миллиард рублей. По этому поводу высказал свое мнение политолог Эдуард Уразаев. Он отметил, что в данный момент идет обсуждение, куда потратить денежные средства.

Среди проблем, стоящих перед республикой, Уразаев выделяет несколько важных. Он считает наиболее целесообразным потратить грантовые средства на завершение строительства очистных сооружений межу Каспийском и Махачкалой. Объект планируется завершить в 2022 году.

Однако, как считает Уразаев, ускорение решения проблемы исключит вопрос выброса сточных вод в Каспий и уменьшит количество случаев заболеваний кишечными инфекциями. По мнению политолога, это может положительно повлиять и на рост туристического потока, и на спрос сельскохозяйственной продукции.

А деньги, предусмотренные на строительство очистных сооружений, можно направить на решение других задач. Например, на ЖКХ и ремонт канализаций в столице региона.