Единороссы посетили патриотический флешмоб, организованный воспитанниками «Начальной школы-детский сад №52»

Накануне депутат Госдумы РФ Артем Бичаев, руководитель региональной Общественной приемной партии «Единая Россия» Елена Ельникова и руководитель Штаба общественной поддержки партии Марат Ибрагимов посетили патриотический флешмоб, организованный воспитанниками «Начальной школы-детский сад №52» г. Махачкалы.

В поддержку Президента РФ Владимира Путина и наших военнослужащих, задействованных в спецоперации на территории Украины, дети подготовили концертную программу, прочли стихи, и в торжественной обстановке вручили депутату Госдумы РФ Артему Бичаеву свои письма и рисунки для солдат. Учащиеся попросили парламентария отвезти их на передовую и передать воинам пожелания скорейшего возвращения домой с Победой.

В свою очередь, Артем Бичаев рассказал детям, что он только приехал с Донбасса, среди военнослужащих много ребят из Дагестана и все они нуждаются в нашей поддержке, в теплых словах и искренних пожеланиях. Особенно от детей, ради которых и для которых они защищают мир! Дети должны жить под мирным небом и учиться в школах.

Надо отметить, что Общественная приемная партии с самого начала спецоперации подключилась и проводила свои различные акции и флешмобы, посвященные поддержке российских военнослужащих. Это и сбор писем и рисунков солдату, книг для библиотек Донбасса, канцелярии и настольных игр для детей беженцев, находящихся в Ростовской области, а также гуманитарной помощи.

В заключение мероприятия гости осмотрели помещение образовательного учреждения, обсудили с руководством мэрии и подрядчиками планируемый капремонт школы, который, кстати, проводится по инициативе партии «Единая Россия».

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