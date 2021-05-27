«Единая Россия» включила в предвыборную программу меры поддержки бизнеса

«Единая Россия» объединяет усилия с предпринимателями. В предвыборную программу партии войдут меры поддержки развития бизнеса. Накануне состоялось экспертное обсуждение предложений предпринимателей для развития экономики.

Сейчас проходит предварительное голосование по отбору кандидатов от Партии в Госдуму. Менее трети из них являются представителями бизнеса.

Руководитель крестьянского хозяйства, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Яков Кугубаев предложил ускорить принятие закона о нестационарной торговле для фермеров, чтобы фермеры могли продавать свою продукцию без посредников, что будет выгоднее для покупателя.

Победитель конкурса Ильнар Гирфанов предложил создать цифровой паспорт предпринимателя, чтобы упростить процедуру получения господдержки. Эта проблема стала очевидной во время пандемии.

Будут создавать также условия для самозанятых и увеличат минимальные квоты госзакупок для малого и среднего бизнеса до 25-30 %.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил роль партии в разработке ключевых законодательных инициатив в экономике. Он одобрил прозвучавшие инициативы участников экспертного обсуждения.

«Единая Россия» готовит предвыборную программу с участием экспертов из всех сфер жизни. Проект программы утвердят на Съезде «Единой России», который пройдет 19 июня.