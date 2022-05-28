«Единая Россия» в Каспийске организовала Международный день соседей

Вчера в Каспийске прошли праздничные мероприятия в честь Международного дня соседей, реализуемые в рамках партийных проектов «Единой России» «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя».

«Единая Россия» всегда уделяла большое внимание вопросам укрепления добрососедских отношений и этот праздник, который мы отмечаем с 1999 года, является одним из важных в жизни жителей.

Сегодня наше мероприятие посетили почётные гости из Махачкалы, которые являются нашими самыми ближними и верными соседями, оказывающие нам поддержку во многих вопросах и имеющиеся между Каспийской и Махачкалинской агломерацией побратимские отношения — яркий пример искренних соседских отношений», — сказал Секретарь Каспийского местного отделения Партии «Единая Россия» Абдулвахид Джаватов.

В рамках мероприятия была организована праздничная программа, в ходе которой исполнили национальные танцы и песни, а в конце мероприятия для собравшихся был организован праздничный фуршет.