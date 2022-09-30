«Единая Россия» организовала для детей Донбасса турпоход по экомаршруту в Дагестане

В нем также приняли участие мамы ребят из народных республик Депутат Госдумы от «Единой России» Абдулхаким Гаджиев и депутат Народного Собрания Дагестана, участница Женского движения партии Зумруд Бучаева организовали для детей с ограниченными возможностями здоровья из Донецкой и Луганской Народной Республики турпоход природным объектам республики.

«Дагестан гостеприимный регион. Здесь уникальные природные объекты, которые интересно посетить всем без исключения. Поэтому мы очень рады, что дети Донбасса, которые проходят в наших санаториях курс реабилитации, их увидели, смогли полюбоваться красотами нашей республики, которая теперь часть их нового большого дома», — сказал Абдулхаким Гаджиев.

Дети из Донецкой и Луганской Народных республик вместе с мамами посетили развлекательный экотуркомплекс «Главрыба». Они осмотрели пещеры, несколько туннелей, прошли через подвесной мост, полюбовались видами на горы и Сулакский каньон на смотровой площадке. Для них также были подготовлены обед и ужин. Зумруд Бучаева рассказала, что участницы Женского движения «Единой России» при поддержке депутатов Госдумы от партии организовали оздоровление 10 детей с ограниченными возможностями здоровья в Дагестане. «В течение двух недель дети пройдут оздоровительные процедуры в республиканском реабилитационном центре “Надежда”», — сказала Зумруд Бучаева.

Женское движение «Единой России» ранее организовало медицинскую реабилитацию 11 тяжелобольных детей из ЛНР в Московском научно-практическом центре детской психоневрологии. После такую же программу проведут для детей из ДНР. Также Женское движение партии помогает создать систему медицинской реабилитации детей на территории Донбасса. При участии Минздрава России в Луганске откроют реабилитационный центр для детей с неврологическими заболеваниями. Кадры для него готовят в Научно-практическом центре детской психоневрологии – там врачи из ЛНР осваивают самые передовые методики лечения.

Источник: Мирмол