Единая окружная комиссия Всероссийского конкурса «Экспортер года» в СКФО определила победителями предприятия из Дагестана

Два предприятия республики стали победителями во Всероссийском конкурсе «Экспортер года». Победителем в категории «Крупный бизнес» среди экспортеров в сфере промышленности стало АО «КЗЛС».

Завод листового стекла города Каспийска, выпускающий шестьсот тонн термополированного стекла в сутки, крупнейший в своей отрасли на юге страны. В двух номинациях «Прорыв года» и «Малое и среднее предпринимательство» победителем стала ООО НПК «Нива Гринхаузис».

Данная компания специализируется на производстве типичных комплексов и всей необходимой комплектации.