Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил о заготовке антиковидной плазмы крови

14 июня, в День донора крови, глава Минздрава РД посетил Республиканскую станцию переливания крови. Джамалудин Гаджиибрагимов поздравил работников станции, а также доноров.

Кроме того, он сообщили о том, что начат процесс заготовки антиковидной плазмы крови. В данный момент подбираются доноры, у которые обнаружены антитела к коронавирусу. Коллектив станции должен подготовить плазму для переливания пациентам с тяжелым течением заболевания. 28 доз плазмы уже в наличии. Проводится тестирование на наличие антител.

Гаджиибрагимов отметил, что в сложной ситуации с коронавирусом и уменьшением доноров наполовину, станции удалось сохранить донорство. Он поблагодарил доноров, волонтеров, благотворительные организации, Росгвардию за оказанную помощь.

Министр также сообщил, что в текущем году по инициативе Минздрава удалось заложить в бюджет средства на компенсацию питания донорам в день сдачи крови.