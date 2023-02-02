Джамаладин Гасанов: «Жители горного Дагестана нуждаются в скорейшем решении социально-значимых проблем»

В рамках очередной региональной недели депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Джамаладин Гасанов провел прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия».

К народному избраннику записались большое количество жителей с разных уголков Дагестана. В основном это представители горных и высокогорных районов, входящих в состав Южного избирательного округа. Проблемы, поднятые жителями Акушинского, Чародинского, Докузпаринского и других районов, затрагивали различные сферы жизнедеятельности, но в большинстве своем это были вопросы соцобеспечения и в целом социальной сферы.

Так, пенсионер, инвалид 1 группы Пирбудаг Магомедов, проживающий в с. Муккутль Чародинского района, обратился с просьбой оказать содействие в получении жилищных субсидий. Его земляк из с. Арчиб Шамхалов Исрапил от имени жителей села просил обратить внимание на то, что районный филиал «Россети» ежемесячно взымает двойную оплату за потребление электроэнергии.

Заявители Рамалданов Абдурашид — пенсионер МВД, проживающий в с. Куруш Докузпаринского района, и его бывший коллега и односельчанин Мамеев Муслим просят оказать содействие в получении сертификата на приобретение жилья.

Шамхалов Джабраил из с. Арчиб Чародинского района, просит оказать содействие в присвоении его супруге, которая родила и воспитывает 12 детей, звания «Мать – героиня». А его односельчанин Магомедов Шахбан просит установить новый трансформатор взамен изношенного и устаревшего.

Все эти и многие другие просьбы были приняты и рассмотрены. Депутат Джамаладин Гасанов поручил помощникам подготовить запросы в соответствующие органы исполнительной власти от его имени и проконтролировать ход их исполнения.