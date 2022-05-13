Двое конкурсантов из Дагестана примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России»

С 26 по 29 мая 2022 года в Гостином дворе в Москве пройдет суперфинал конкурса «Лидеры России». Дагестан в суперфинале конкурса представят Руслан Абакаров и Эльнара Исламова.

Руслан Абакаров вошел в число победителей финала трека «Наука». Он занимает должность директора обособленного подразделения Регионального центра этнополитических исследований Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Руслан является членом Совета при Главе Республики Дагестан по межнациональным отношениям, руководителем Экспертного совета при Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. Он опубликовал семь монографий и более 40 научных статей, посвященных анализу этнополитических и этноконфессиональных процессов.

Эльнара Исламова стала одним из победителей финала трека «Государственное управление» в Северо-Кавказском федеральном округе. Эльнара работает заместителем начальника отдела финансов и бюджетной политики Правительства Республики Дагестан.

Суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а в случае победы в суперфинале – также возможность поработать с выдающимися управленцами страны – председателем и вице-премьерами Правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя Администрации Президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов.

В суперфинале конкурса «Лидеры России» участников ждут интенсивный нетворкинг и деловые игры, где они пройдут комплексную оценку своих деловых и личностных качеств, выполняя индивидуальные задания и работая в группах. В ходе оценочных дней конкурсантам в командах предстоит выполнить управленческие задачи, подготовленные профессиональными экспертами специально к финальному мероприятию.