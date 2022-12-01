Комментируя формирование в Дагестане регионального отделения Российского движения детей и молодежи, заместитель главного редактора газеты «Дагестанская правда» журналист Ширвани Айгунов отмечает: «С недавнего времени в республике заработал Центр развития талантов РД «Альтаир», созданный в целях выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи в науке, искусстве и спорте.

Перед ответственными структурами поставлена задача обеспечить детям максимальную свободу для творчества, создать лучшие условия, благоприятное пространство для роста и развития. Таким пространством, несомненно, должно служить и региональное отделение Российского движения детей и молодежи».

Российское движении детей и молодёжи это — движение представителей новых поколений в России, направленное на формирование общероссийского государственного движения детей и молодёжи, которое объединяет детские организации страны. И оно востребовано и детьми, и взрослыми, которые еще помнят пионерию, и совсем юными, которые о пионерии знают немного, но имеют стремление направить свою кипучую энергию на процветание Родины.

Поэтому в каждой школе можно организовывать специальные дни, на которых бы ребят информировали о существующих проектах движения, где они смогут выступить со своими пожеланиями в их организации и реализации.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»