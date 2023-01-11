Движение автотранспорта на 832 км ФАД «Кавказ» Р-217, на территории Карабудахкентского района пока не восстановлено

По причине ДТП движение автотранспорта на 832 км ФАД «Кавказ» Р-217, на территории Карабудахкентского района было заблокировано и пока ещё не восстановлено!

Привлечённая для этого техника (50-тонник) не справилась, сейчас на данный участок дороги направляется более мощная техника, которая поможет убрать опрокинувшуюся фуру с проезжей части.

Госавтоинспекцией совместно обслуживающей дорожной организацией принимаются меры к скорейшему восстановлению движения по указанному участку.

ОБЪЕЗД транспортных средств ОРГАНИЗОВАН по автодороге «Манас — Зеленоморск — Аэропорт.