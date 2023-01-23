Два дня остается до прямой линии с главой Дагестана

Все меньше времени до прямой линии Сергея Меликова. Два дня остаются до главного республиканского политического события ближайшего времени. Эфир пройдет 25 января.

От жителей региона в адрес Сергея Меликова уже поступило свыше 1900 обращений. В основном вопросы касаются качества энерго- и водоснабжения, а также медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Каждое из поступивших обращений на особом контроле.

Обращения продолжают приниматься. Их можно отправлять ежедневно по номеру 98-90-74 (в будние дни с 9.00 до 18.00 часов) или через портал VoprosMelikovu.ru. Прямой эфир будет транслироваться на каналах РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан», ННТ, на радиостанциях «Страна гор», «Ватан», МТV-Столица, а также в социальных сетях и целом ряде ТГ-каналов.