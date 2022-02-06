Думаю, мы наблюдаем за обратным процессом развития коронавируса

Видя то, с каким стремлением распространялся коронавирус в Дагестане, когда в последние дни цифры по заболеваемости коронавирусной инфекцией били все новые рекорды, подумал, “а когда будет пик?”. Если сегодня, 6 февраля, количество подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом составило 890 человек за сутки, то осмелюсь предположить, что вчерашний показатель 945 был наивысшей точкой. Это означает, что мы уже наблюдаем обратный процесс распространения коронавирусной инфекции. В ближайшие дни это точно будет ясно. И выздоровевших за сутки тоже больше по сравнению с предыдущим днем. Это может морально и психологически укрепить нас. Разумеется, необходимо соблюдение всех санитарно-эпидемиологические требований Роспотребнадзора. Как хочется жить прежней жизнью, когда не было никаких ограничений.

Камиль Мирзоев