Духом выше снежных вершин Эльбруса

Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов — как герой из песни Высоцкого с хриповатой басцой:

Парня в горы тяни — рискни!

Не бросай одного его:

Пусть он в связке в одной с тобой —

Там поймешь, кто такой.

Нурмагомед закалял дух в спорте, в службе, в покорении гор. И читал стихи.

Читал не стесняясь, потому что мужество его было столь очевидным, что не могло быть подвержено суровым Дагестаном сомнению из-за любви к поэзии.

Близкие Нурмагомеда Гаджимагомедова говорят, что была в нем способность собирать и сплачивать вокруг себя всех, кто рядом. Кто бы мог подумать, что его героизм сплотит вокруг него всю Россию?

«Я не сдамся никогда в плен!» — утверждал Гаджимагомедов. А как иначе? Отец-офицер учил его достойно нести бремя воина: «Будь примером. Будь верен слову.»

В тот роковой из первых недель спецоперации день Нурмагомед вёл своих ребят в бой. Однако удача была не на их стороне: боевую машину подбили. Командир оказался тяжело ранен. Понимая, что от его решений продолжает зависеть жизнь вверенных ему солдат, он приказывает им отойти, а сам продолжает вести сопротивление до последнего. Патроны за патронами вылетают, отдаваясь прикладом по его телу глухими ударами. Чувствует ли он их в пылу столкновения, когда он — уже опытный воин, младший лейтенант 26 лет, имеющий за плечами опыт службы в горячей точке, — понимает, что этот бой – возможно, последний в его жизни.

«Я так счастлив!» — растроганно и восторженно говорит Гаджимагомедов в камеру, достигнув снежной вершины Эльбруса. Понимал ли он тогда, что ему предстоит вершина гораздо сложнее — на которой, если хватит духа, его имя зажжется факелом веры и верности в сердцах миллионов людей?

Могучее тело, закалённое спортом и службой, было неподвластно Нурмагомедову, который, будучи тяжело раненным, продолжал бороться… Бороться за себя! За ребят, что должны успеть занять круговую оборону, пока он отвлекает внимание на себя!

За Родину!

Бороться за отца, что учил его принимать решения и не сомневаться в них!

Бороться за только пришедшую в этот мир дочь, с ней он не знаком…

Быть может, младший лейтенант Гаджимагомедов смог бы жить — сдаться в плен, пройти испытания, принять другую судьбу. Но «другой судьбы» ему было не надо: «Никогда не сдамся в плен!» — и пусть цена верности слову и делу — жизнь! Жизнь, которую Нурмагомед умел жить, умел любить! Но не любить выше чести…

Последняя граната в его руке. Обжигающий холод металла на коже. Последние мгновения, когда жизнь ощущаешь во всей её палитре звуков, запахов, ощущений… и поэтому любишь ещё больше и хотел бы жить дольше. Но нельзя…

Он подорвал себя вместе с окружившими его врагами. Мир узнал, что воины любят стихи. И любил он в первую очередь стихи Расула Гамзатова, чьё 100-летие мир будет отмечать в следующем году.

Нурмагомеда Гаджимагомедова теперь зовут коротко — Герой. И это имя его вознеслось выше снежных вершин Эльбруса.