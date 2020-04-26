В такие времена внимание друг к другу и сплочённость людей вне зависимости от вероисповедания и национальности особенно важны. Прежде всего, каждый из нас должен помнить, что человек как высшее создание является таковым только потому, что наделён разумом.

И даже то огромное негативное воздействие, которое оказывает на нас телевидение и интернет, где с главных телеканалов и ресурсов страны нас учат жизни те, кто напрочь лишен фундаментальных качеств положительного человека, не должно на нас существенно сказываться.

Очень часто мы слышим по отношению к себе или сами называем совсем незнакомого человека другом, братом (сестрой, если это женщина) и это правильно, дружеские отношения между людьми – это то, к чему стремились и что завещали нам наши самые мудрые и проницательные предшественники.

«Друг познается в беде», а то, что нас сегодня настигло, и есть беда, общая и неотвратимая. И от отношения каждого из нас к другому в таких ситуациях зависит, кто мы есть на самом деле.

Хасбулат Гамзатов