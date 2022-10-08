Древнему Рича нужна победа во Всероссийском конкурсе

Сегодня, 8 октября, в КДЦ села Рича Агульского района прошли общественные слушания и социологический опрос населения в целях подготовки проекта для участия села Рича во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс инициирован Минстроем России.

Целью конкурса является получение гранта ( 60 — 80 млн рублей) на благоустройство и создание привлекательного пространства, способствующего повышению качества жизни, привлечению туристов, развитию индустрии услуг. Победа в конкурсе позволит Рича получить федеральный грант на благоустройство центральной части села.

Вместе с руководством района в село приехала из Москвы группа специалистов по подготовке проекта для участия села Рича Агульского района во Всероссийском конкурсе лучших проектов.

В мероприятии принимали участие жители села, приехали заинтересованные в продвижении проекта выходцы из Рича, проживающие за пределами района.

Всем жителям и выходцам из села было предложено ответить на вопросы анкеты, которые помогут архитекторам разработать наиболее подходящий для Рича проект благоустройства.

В случае победы проекта, подготовленного архитекторами совместно с жителями и администрацией Рича, в селе появится новое качественное общественное пространство.

Абдурахман Манафов