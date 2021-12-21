Дополнительный стимул для учащейся молодежи

Решение о присуждении премий в размере 100 тысяч рублей ученикам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, победителям и призерам крупных всероссийских олимпиад и федеральных образовательных проектов, а также обучавшимся в 11 классе, представлявшим Республику Дагестан и завоевавшим звания победителей олимпиады школьников, и подготовившим их педагогическим работникам (тренерам), это еще один шаг со стороны властей на повышение уровня образовательной системы в республике.

Дагестан всегда был богат способной и талантливой молодежью. Дагестанская школа дала России ученых мирового уровня в разных областях науки и техники, в том числе ученых ядерщиков, летчиков-космонавтов и т.д.

Озвученное Главой Дагестана Сергеем Меликовым в рамках встречи с выпускниками школ решение о премировании учащейся молодежи дополнительно мотивирует и стимулирует наших школьников на достижение высоких результатов на региональных и федеральных олимпиадах, получение максимальных аттестационных баллов по знаниям.

Манафов Абдурахман Джалилович, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»