Долгий путь из Киргизии в Агул

Многие зажиточные агульские семьи пострадали от раскулачивания. Агульцев в основном ссылали в Киргизию, где и родилась в 1938 году Атикат Абдулгалимовна Курбанова в семье Абдулгалима и Патимат.

Ее бабушка, Зулейха, в 1936 году была раскулачена и выслана сюда вместе со своими сыновьями и снохами из села Буркихан Агульского района. В 1941 году отца, Абдулгалима Курбанова, забрали на фронт, а в 1943 году он пропал без вести. Мама, Патимат Юсуфовна, одна подняла детей на ноги и дала им возможность учиться.

Маленькая Атикат много слышала о Дагестане по рассказам своей мамы и бабушки, поэтому ее всегда тянуло на историческую родину. В 1956 году после успешной сдачи вступительных экзаменов она поступает в Дагестанский женский педагогический институт на исторический факультет.

Окончив институт на «отлично», ее направляют в Агульский район, в Тпигскую среднюю школу, где преподавала

историю и обществознание. Здесь она вышла замуж за своего односельчанина, родила и вырастила пятерых детей: двух дочерей и троих сыновей.

Атикат Абдулгалимовна дала хорошие знания ученикам школы, старалась до каждого донести простые истины.

Многие ее помнят, как грамотного и высокообразованного учителя.

«Она очень любознательный человек и до сих пор любит читать книги. Каждый раз, когда я ее навещаю, прихожу с книгами», — говорит Светлана, одна из ее дочерей.

Сейчас Атикат Абдулгалимова проживает в Дербенте. Пожелаем Атикат Абдулгалимовне крепкого здоровья и долгих лет жизни, пусть ее всегда окружают заботой и поддерживают близкие люди!

Камиль Мирзоев