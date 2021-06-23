Документальный фильм о Дагестане покажут на мировых кинофестивалях

Кинокомпания «Студия Авторского кино» готовится к съемкам документального фильма о Дагестане. Режиссер Родион Исмаилов рассказал об этом на пресс-конференции. Автор картин «Моя родня», «Кочевье» задумал масштабный фильм о Дагестане.

По словам Исмаилова, двухчасовой фильм будет не только о любви к земле Дагестана, но еще и о неразрывной связи народов России друг с другом: «В Дагестане столько национальностей живут дружно. Почему другие так не могут жить. Это для меня большой пример. Посыл всему миру, что надо брать пример с Дагестана».

Фильм будет субтитрирован на русском и иностранных языках, без голосового перевода, чтобы зритель мог услышать мелодику языков народов Дагестана.

Фильм о Дагестане будут показывать в России и за рубежом. Съёмки начнутся в начале июля и будут проходить во всех районах Дагестана. Начнут с Ботлихского.

Министерство культуры страны присвоило фильму статус «Национальный фильм».