Догазификация: ещё не поздно подсоединиться

В Дагестане стартовала компенсация расходов на приобретение и установку внутридомового газового оборудования.

В Дагестане продолжается реализация федеральной социальной программы догазификации. Растет число подключённых к голубому топливу домов. Строятся новые ГРС, газопроводы, иные инфраструктурные объекты. Газ становится доступным всё большему количеству сельчан в горных и предгорных районах Дагестана.

Как ранее сообщало Министерство энергетики и тарифов РД, в республике на конец августа газ бесплатно подведён уже к 420 домохозяйствам, а с газораспределительной организацией заключено около 2 тысяч договоров на технологическое присоединение.

Работа по исполнению договоров о подключении ведётся силами АО «Газпром газораспределение Махачкала» и ООО «Газпром газораспределение Дагестан». Исходя из данных, предоставленных нам ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», на начало сентября в республике принято с полным пакетом документов 2710 заявлений о подключении в рамках догазификации, из них более 70% (2003 заявления) переведены в договоры.

Как заявляют в этой компании, в целях увеличения объемов работ сформированы бригады. Налажено взаимодействие с органами власти на местах для всесторонней консультационной поддержки заявителей по возникающим вопросам, в том числе в вопросах оформления документов при подаче заявки на догазификацию.

В компании напоминают, что для участия в программе догазификации необходимо подать заявку с полным пакетом документов, куда входят копии паспорта, СНИЛС, ИНН, правоустанавливающие документы на дом и земельный участок и ситуационный план. Подать заявку можно одним из следующих способов: через портал Единого оператора газификации, Госуслуг, в администрациях муниципальных образований, а также в 39 эксплуатационных газовых службах.

Важно отметить, что в Дагестане стартовала выдача компенсаций расходов на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Всего в списках на получение субсидии, по информации Министерство труда и социального развития Республики Дагестан, пока 339 малоимущих граждан. Первые два участника программы уже получили возмещение своих затрат.

Как уточнили в ведомстве, изначально подготовленные списки граждан, имеющих право на получение компенсаций, были сформированы в Министерстве труда и социального развития РД и переданы структурам Газпрома. Необходимые документы на одобрение компенсации, в том числе расходные чеки, гражданам необходимо предоставлять ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».

Непосредственно выдачу субсидий осуществляют управления соцзащиты населения в городах и районах республики. Для её получения необходимо быть зарегистрированным по месту жительства в принадлежащем на праве собственности жилом помещении, иметь договор с газораспределительной организацией о подключении указанного жилого помещения к сетям газораспределения после 21 апреля 2021 года, а также выполнить обязательства в рамках договора по подготовке домовладения к приёму газа.

Напомним, что сбор заявок на получение льгот в виде единовременной денежной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования проходит в связи с реализацией программы догазификации в Дагестане.

Единовременная выплата выдаётся однократно и только на одно жилое помещение в размере фактических расходов, но не более 90 тысяч рублей. Деньги на субсидии предусмотрены в бюджете республики, на эти цели заложено в бюджет 98 млн рублей.

Единовременную выплату могут получить ветераны Великой Отечественной войны, вдовы, бывшие несовершеннолетние узники, инвалиды I группы, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, одиноко проживающие граждане старше 60 лет.

Ещё не поздно воспользоваться программой. Желающие могут подать заявление на подключение своего дома через «Госуслуги»: vk.cc/c96sf5 или на сайте оператора программы: vk.cc/c6igFc. Также заявки принимают в офисах газовых компаний и МФЦ. Они будут автоматически направлены единому оператору — «Газпрому», который непосредственно отвечает за процесс подключения домов от магистрального газопровода.

Источник: Дагестанская правда