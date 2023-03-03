ДОБРЫЙ ОГОРОД-2023: сезон открыт

Члены Общественной палаты Российской Федерации приглашают жителей Дагестана – ученых, агрономов, добровольцев, педагогов и социальных работников, а также садоводов и огородников принять участие во Всероссийской акции.

Внимание к нуждам земляков – социально незащищённых садоводов и огородников, аграрная благотворительность и агроволонтёрство, обмен опытом и надежды на урожай. Это – ресурсы для укрепления местных сообществ. Активизировать эти ресурсы – задача социальной акции «Добрый огород», которая уже второй год подряд реализуется при поддержке Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации.

– Передовой опыт жителей ряда регионов доказывает, что поддержку садоводов и огородников необходимо рассматривать как часть социальной политики, фактор активного долголетия, укрепления семьи, поддержки детства, получение молодыми людьми профориентационных и других важных навыков, а людьми разных возрастов – социальных связей, – отмечает один из инициаторов акции, доктор наук, член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров. – Недаром сообщества садоводов и огородников традиционно одни из самых крепких и дружных.

Мини-гранты

Авторы социальных проектов, направленных на оказание помощи одиноким пожилым людям и семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, в обеспечении эффективного использования приусадебных и садовых участков, смогут получить мини-гранты на воплощение своей идеи. На эти средства агроволонтёры могут приобрести посадочный материал, инвентарь, удобрения или организовать просветительские мероприятия, направленные на распространения аграрной грамотности. Заявки на участие в первом потоке этого года принимаются до 15 апреля.

Грантовый фонд проекта – 250 000 рублей. В первом сезоне текущего года организаторы планируют поддержать не менее 10 проектов. Специальные призы предусмотрены для участников, первыми представивших лучшие конкурсные заявки.

Малыми средствами, но с большим желанием можно сделать многое – доказано волонтёрами «Доброго огорода». Многие из тех, кто успешно реализовал свои агроволонтёрские проекты в прошлом году, с нетерпением ожидали объявления нового этапа акции.

– Мы усилили свои волонтёрские позиции, расширили территорию добрых дел, возникли новые идеи и целевые группы, – делятся планами победители прошлого сезона проекта – агроволонтёры из Омской области.

– Приятно вспоминать чудесные, хлопотные дни, проведённые с ребятами на огороде и в теплице, – вспоминают участники из Ямало-Ненецкого автономного округа. – Благодаря Проекту #Добрыйогород юные фермеры и воспитанники детского дома «Семья» вырастили прекрасный урожай в нашем непростом климате Крайнего Севера. Очень скоро новый сезон в этом году начинается … Пакетики с мелкими семенами так и манят нас к себе …

Конкурс советов и отчётов

До 1 мая продолжается конкурс среди авторов лучших полезных советов для садоводов и огородников, а также отчётов о реализации агроволонтёрских проектов. Общий призовой фонд конкурса 100 000 рублей, промежуточные итоги подводятся раз в два месяца.

В числе лидеров очередного этапа – Елена Шанаурова из города Тара Омской области. Она делится советами не только выращивания лучших томатов и петуний, но и семейными рецептами домашних заготовок и фирменных блюд.

Самые интересные отчёты – о проекте юных омских аграриев и натуралистов Алины и Ярослава Чистяковых. Ярослав выращивает имбирь и авокадо, а Алина проводит опыты повышения яйценоскости у кур несушек при кормлении проростками пшеницы.

Ещё один победитель конкурса отчётов – Леся Остапчук. Её публикации о совместной работе агроволонтёров из объединения «Юный фермер» Центра духовно-нравственного воспитания города Ноябрьска и ребят из детского дома «Семья».

Присоединиться к реализации проекта #Добрый огород можно на сайте www.dobro-ogorod.ru и в группе в социальных сетях https://vk.com/good_garden.

О #Добром огороде

Старт проекту #Добрый огород, направленному на развитие агроволонтёрства, был дан в Общественной палате России в марте текущего года (https://www.oprf.ru/news/v-op-rf-dali-start-vserossiyskoy-aktsii-dobryy-ogorod). Так члены ОПРФ поддержали инициативу донских общественников: в Ростовской области ещё в 2020 году началось возрождение агроволонтёрского движения (https://old.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53164).

В 26 регионах России уже работают 63 волонтёрских команды.

Победителями конкурса мини-грантов становились жители Амурской, Белгородской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Томской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Республик Башкортостан, Карелия, Крым, Марий Эл, Чувашия, Приморского края, Красноярского края, ХМАО и ЯНАО.