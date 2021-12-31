«Добровольцев года» наградили

30 декабря Республиканский молодёжный центр принял у себя призёров и финалистов конкурса «Доброволец года».

В торжественном мероприятии приняли участие представители различных ведомств и общественных объединений. В частности, руководитель Минмолодежи РД Камил Саидов, представители Минздрава РД.

Подано всего было 107 заявок на конкурс. Возраст участников очень разный. Самому младшему 11 лет.

Победителям и презерам вручены планшеты, дипломы. Также голосованием в соцсетях выбран обладатель Гран-при — Даниял Османов — представитель Дагестана в движении «ЛизаАлерт».