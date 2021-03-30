Добросовестные налогоплательщики – основа сильного государства

Без налога нет государства! Именно под таким лозунгом в Дагестане с 1 января 2021 года стартовала декларационная кампания. В рамках данной программы все физические лица должны отчитаться о доходах за предыдущий год.

Каждое физическое лицо задается вопросом, на что же пойдут отчисления?

Налоги — это основной источник доходов государства. Их платят граждане и компании в бюджет страны, на территории которой они проживают. Именно от их поступления зависит вся жизнедеятельность страны. Только имея необходимые средства, государство может качественно выполнять свои обязательства.

Все налоговые поступления идут на содержание государственного аппарата, силовых и социальных структур, финансирование социального обеспечения (пенсии, пособии, льготы и т.д.). Также с их помощью стимулируют развитие конкретных отраслей, способствуют развитию предприятий. Таким образом, уплаченные налоги помогают государству в создании благоприятной для жизни среды.