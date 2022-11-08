До конца года в селе Касумкент введут в эксплуатацию новый водопровод

Заместитель Председателя Правительства Нариман Абдулмуталимов проверил ход строительства социальных объектов в Сулейман-Стальском и Ахтынском районе.

В Сулейман-Стальском вице-премьер посетил общеобразовательную школу на 400 ученических мест в селе Ашага-Стал-Казмаляр и водопровод в селе Касумкент.

Он отметил, что для получения заключения о соответствии и последующего разрешения на ввод в эксплуатацию, в Минстрой РД направлено извещение об окончании строительства.

Следующим пунктом посещения вице-премьера стал водопровод протяженностью 70,89 км.

Ввод данного водовода запланирован до конца 2022 года. Его техническая готовность на сегодняшний день составляет 97%, уже практически завершена прокладка внутрипоселкового водопровода и возведены 2 резервуара по 2500 м3. В ближайшее время будут проведены испытания и промывка сети.

Далее Абдулмуталибов поехал в село Ахты Ахтынского района, где проинспектировал строительство 3 социальных объектов: общеобразовательной школы на 120 уч. мест, многофункционального спортивного комплекса и детского сада на 60 мест.

После осмотра общеобразовательной школы, которая состоит из 5 учебных корпусов, пищеблока, спортивного и актового, вице-премьер резюмировал, что строительно-монтажные работы на завершающей стадии.

Объекты строятся в рамках ведомственного целевого проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».