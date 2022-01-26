До 15 млн рублей могут получить победители конкурса Росмолодежи

Федеральное агентство по делам молодежи объявило о приеме заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. В нем могут принять участие образовательные организации высшего образования, зарегистрированные не позднее, чем за один год до проведения конкурса.

Прием заявок проходит в АИС «Молодежь России» в срок до 24 февраля. Конкурсанты могут представить проекты, направленные на организацию занятости молодежи, на поддержку межкультурного диалога, на работу с людьми с ОВЗ, на популяризацию спорта и ЗОЖ и многое другое.

Максимальный размер гранта составляет 15 млн рублей.