До 1 млн рублей можно получить за оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников

23 сентября Владимир Васильев провел совещание в формате ВКС. На нем присутствовали главы районов и городов республики. Глава региона заявил, что за содействие следственным органам в поимке особо опасных преступников и предоставление интересующей информации будут выплачены денежные средства в размере до 1 млн рублей.

Васильев напомнил об инциденте, произошедшем в поселке Шамхал, когда сбежали 6 заключенных, и отметил, что без содействия руководителей муниципалитетов не обойтись.

Глава Дагестана подчеркнул, что важно предотвратить беду и не допустить горя в дагестанских семьях, которые доверились руководству в районах и в республике.

Денежные средства уже выделены из республиканского бюджета. Информацию необходимо сообщить по номерам: 112 или 99-45-00.

Васильев упомянул и о том, что при явке с повинной ответственность смягчается.