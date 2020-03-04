Дмитрий Патрушев поддержал инициативы Главы Дагестана по сельскому хозяйству

3 марта министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание в режиме ВКС с главами регионов, на котором обсуждались основные векторы развития экспорта в 2020 году и итоги реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» за прошлый год.

Министр напомнил, что в 2019 году для всех субъектов страны рассчитаны планы экспорта сроком на пять лет, пятьдесят регионов по итогам прошлого года даже перевыполнили эти показатели. На заседании Глава Дагестана Владимир Васильев предложил ряд инициатив. Руководитель республики коснулся вопросов производства риса в Дагестане и вариантов эксплуатации неиспользуемого зернового терминала в городе Махачкале.

Владимир Васильев предложил также ранжировать субъекты при обсуждении вопросов в зависимости от тематики и необходимости их участия. Дмитрий Патрушев поддержал эту инициативу.

Затем Владимир Васильев обсудил с представителями министерств и ведомств вопросы развития экспорта из республики. Глава Дагестана подчеркнул, что главным изменением в производстве стал переход от производства сырья к его переработке.

Большие перспективы есть в развитии поставок рыбной, мясной продукции, риса и других культур.

Владимир Васильев отметил, что есть возможность возврата средств, которые были направлены на мелиорацию, что составило полмиллиарда рублей.