Для военнослужащих Каспийской флотилии в городе Каспийске созданы все условия

Вокруг военного завода номер 182, который работал в восемнадцати километрах южнее Махачкалы, начал постепенно образовываться город, который в 1932 году получил название Двигательстрой. Через пятнадцать лет он получил новое название — Каспийск. С 2017 года город определен как пункт базирования Каспийской флотилии. Большое внимание уделяется созданию комфортных условий для несения службы, активно развивается социальная инфраструктура, строятся новые микрорайоны. В начале февраля 2021 года двести шестидесяти четырем военнослужащим флотилии были вручены ключи от новых квартир, каждая из которых полностью отремонтирована и меблирована. Важно, что новые дома построены с учётом климатических и сейсмических особенностей региона.

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