Для консультирования по вопросам соцвыплат семьям с детьми выделены телефонные линии

В соответствии с поручением Сергея Меликова о своевременном и эффективном информировании населения о мерах социальной поддержки семей с детьми в Дагестане выделено два номера, по которым любой желающий может получить исчерпывающую информацию по выплатам от 3 до 7 лет: 8722 64 18 71 и 8722 64 24 33.

По остальным видам пособий полную консультацию и сопровождение граждане могут получить в органах соцзащиты по месту прописки. Номера всех УСЗН республики доступны на официальном сайте Минтруда РД: dagmintrud.ru — «Учреждения».