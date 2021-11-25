Для чего гражданам QR-код?

В ряде регионов страны нововведением стало обязательное наличие QR-кода при посещении мест массового скопления людей. Заменой коду может послужить сертификат о вакцинации или сертификат о перенесенной болезни. Однако в каждом субъекте требования имеют свои особенности, например, в ряде регионов пропускной способностью может стать предоставление и отрицательного результата ПЦР-теста.

Граждане могут предоставить сертификат о вакцинации как в бумажном виде, так и в электронном формате, который содержит QR-код. Его можно получить в личном кабинете на портале Госуслуг.

Многие граждане с явлением QR-кода в таком широком значении столкнулись впервые.

Итак, QR-код — это особый тип штрихкода, который позволяет быстро распознать информацию с помощью камеры мобильного телефона, он содержит идентификатор сертификата о вакцинации.

Важно, что QR-код вакцинированного выдается тем, кто прошел процедуру антиковидной вакцинации препаратом, зарегистрированным в России.

Выбирая препарат для вакцинации, необходимо ориентироваться на рекомендации компетентных специалистов, потому как воздействие на организм человека у каждого препарата различается. Спектр применения QR-код ширится с каждым днем. Например, если QR-код вам необходим для выезда заграницу, то необходимо уточнить, какие именно вакцины допускает зарубежная страна. Ряд стран допускают к въезду только тех иностранцев, кто прошел процедуру антиковидного прививания исключительно той вакциной, которая входит в число одобренных Всемирной Организацией Здоровья.

Для тех, кто прошел необходимые процедуры, QR-код дает возможность посещать без ограничения различные учреждения, организации, мероприятия в субъектах страны, кроме того можно заселиться в места отдыха в Краснодарском крае без каких-либо ограничений. Обладатель QR-кода имеет возможность выехать за границу, однако пока лишь в те страны, которые пускают к себе россиян, привитых российскими вакцинами. В числе других стран эту когорту входит Турция, Греция, а также Кипр. Помимо этого, с 7 июля 2021 года прибывающие из-за границы вместо ПЦР-теста могут предъявить сертификат вакцинированного. Также QR-код является обязательным условием посещения мест массового скопления людей. В Дагестане в этот список включены и торговые центры.

Важно понимать, что данная мера является необходимым условием в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Эти и другие меры в единстве с высокими темпами вакцинации являются важнейшими средствами для того, чтобы оставить пандемию коронавируса в прошлом, нивелируя угрозу данного вируса.