Директор НИЦЭМ им Н.Ф.Гамалеи сообщил, что у большинства граждан, переболевших коронавирусом в тяжёлой форме, был купленный сертификат о вакцинации

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург сказал о том, что граждане, которые тяжело заболевают коронавирусом, имея при этом сертификаты о вакцинации препаратом «Спутник V», получили сертификат незаконным путём.«Среди них восемьдесят процентов те, которые купили», — говорит специалист. Кроме того, определить вакцинировался гражданин или нет возможно с помощью анализа на наличие маркеров препарата. В большинстве случаев эти маркеры отсутствуют.

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