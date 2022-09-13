На совещании под председательством Арсена Пирмагомедова — руководителя Управления Росреестра по Республике Дагестан отмечалось, что переведено в электронную форму более половины всех реестровых дел сформированных на бумажном носителе до 01.01.2017 года.

Так, на 1 сентября 2022 года из 57760 дел оцифрованы 35171 (60%). При этом Апанди Дагуев — директор Кадастровой палаты по РД заметил, что при оцифровке учитываются запросы граждан. Так, чаще всего запрашиваются исходные документы на земельный участок, это материалы инвентаризации и землеустроительные дела. Именно эти дела и подлежат первоочередной оцифровке.

Также, в рамках совещания обсуждались вопросы повышения качества данных в ЕГРН, осуществления учетно-регистрационных действий при вводе сведений в ЕГРН.