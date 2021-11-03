Диана Алиева призывает дербентцев вакцинироваться от COVID-19

Директор Центральной библиотечной системы города Диана Алиева обратилась к дербентцам с призывом обезопасить себя и близких от коронавирусной инфекции и пройти вакцинацию. «Я сама не так давно тяжело переболела COVID-19, после чего вакцинировалась», — рассказала руководитель ЦБС.

Директор Центральной библиотечной системы города Диана Алиева обратилась к дербентцам с призывом обезопасить себя и близких от коронавирусной инфекции и пройти вакцинацию. «Я сама не так давно тяжело переболела COVID-19, после чего вакцинировалась», — рассказала руководитель ЦБС.

По словам Дианы Алиевой, в настоящее время, когда растет число зараженных не только в Дагестане, но и по всей стране и в мире, а также увеличивается число летальных исходов, прививка от коронавирусной инфекции – это единственная возможность остановить распространение смертельно опасного вируса и уберечься от заражения.

Диана Алиева пожелала всем жителям города крепкого здоровья и благополучия, а также напомнила о необходимости использования средств индивидуальной защиты – масок, перчаток — при посещении магазинов, аптек, в общественном транспорте.

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2021/11/2/diana-alieva-prizvala-derbenttsev-vaktsinirovatsya-ot-covid-19/