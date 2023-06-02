Диана Алиева: «История дружбы Азербайджана и Дагестана, заложенная нашими предками, богата и нерушима»

Директор Централизованной библиотечной системы Диана Алиева прокомментировала визит посла Азербайджана в Республику Дагестан.

«История дружбы Азербайджана и Дагестана, заложенная нашими предками, богата и нерушима. Немало испытаний эти две республики прошли за годы дружбы и всегда выходили из них с честью. Благодаря великому государственному деятелю Азизу Алиеву, Азербайджан и Дагестан приобрели самые крепкие дружественные отношения. А со второй половины 60-х годов 20 века, эти отношения укрепились и расширились, благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Несмотря на государственную независимость Азербайджана, дружба наших народов укрепилась и вышла на качественный уровень. История города Дербента является связующим звеном, соединяющая Азербайджан с Дагестаном и со всей Россией. Жители Дербента ценят эти отношения, и мы уверенны в дальнейшем развитии и укреплении этих связей. С древних времен народы обеих республик не только тесно общались, но и налаживали экономические связи. Всё это отразилось и в истории, и в культуре, и в быте наших народов. Азербайджанцы Дагестана вносят свой вклад в развитие и культуру много национального Дагестана. Мы рады, что представители руководства обеих республик общаются в постоянном режиме, что является залогом дальнейшего успешного взаимодействия в социальной и экономической сферах. Радует, что Расула Гамзатова помнят и чтят в Азербайджане, а Гейдара Алиева не забывают и уважают в Дагестане. Нас долгие годы связывают близость традиций, менталитета и общность религий. Очень радостно видеть, благодаря усилиям президентов Российской Федерации и Азербайджана, международные отношения достигли уровня стратегического партнёрства. Благодаря договорённости лидеров, был подготовлен и согласован План мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества. Особое внимание в Плане уделяется развитию торгово-экономического взаимодействия и активизации привлечения инвестиций, планируется создание совместных предприятий стекольной промышленности и в области судостроения. Присутствует положительный потенциал для развития в агропромышленном комплексе, а так же для развития транспортного коридора «Север-Юг» и приграничной инфраструктуры. Не забыли о культурно-гуманитарных связях между народами Азербайджана и Дагестана, о том что наши народы обоюдно вносят вклад в общественно-политическую и культурную жизнь республик. План предполагает организацию взаимных культурных мероприятий и налаживание профессиональных и творческих контактов между культурными учреждениями Дагестана и Азербайджана. Я уверенна, что отношения между нашими республиками будут только крепнуть и совершенствоваться во благо нашим народам, во благо нашей России!», — считает Алиева.

Источник: Мирмол