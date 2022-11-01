ДГТУ будет сотрудничать с Петербургским государственным университетом

В ДГТУ прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Дагестанским государственным техническим университетом и Петербургским государственным университетом путей сообщения Императора Александра I.

На встрече присутствовали представители ПГУПС во главе с ректором Александром Панычевым, делегация из Москвы, председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по образованию и науке Елена Павлюченко, врио ректора ДГТУ Назим Баламирзоев, а также профессорско-преподавательский состав дагестанского университета.

Как отметили участники встречи, сотрудничество предполагает консолидацию кадровых, научно-исследовательских, технических и производственных ресурсов вузов, направленных на решение научных проблем и создание прорывных технологий по приоритетным направлениям развития науки и технологий, в том числе железнодорожного и автотранспортного комплексов республики и страны.

Говоря о перспективах партнерства, врио ректора ДГТУ Назим Баламирзоев подчеркнул, что университет, в том числе кафедры, которые планируется задействовать в работе, обладают достаточно богатым и успешным опытом выполнения научных исследований в области строительства, организации и безопасности дорожного движения, имеют значительные интеллектуальные, кадровые, материально-технические возможности, позволяющие внести существенный вклад в разработку новых идей и решений.

«В рамках сегодняшней встречи мы планируем обсудить проработку дорожной карты с привлечением представителей профессорско-преподавательского состава вуза. У нас уже имеется подобный опыт сотрудничества с другими вузами, благодаря которому достаточно успешно реализуется ряд задач и проектов. Уверен, что наше партнерство позволит выйти на новый уровень развития и способствовать разработке и внедрению прорывных проектов в интересах экономики нашей страны», – заключил он.

«Сегодня, на фоне форсированного развития инфраструктуры, в том числе транспорта, и призыва руководства страны к формированию технологического суверенитета России, мы расширяем сотрудничество в научно-образовательной сфере и уделяем приоритетное внимание развитию стратегического партнерства с другими высшими школами. Сотрудничество с таким ведущим техническим вузом региона как Даггостехуниверситет, несомненно, принесет свои плоды и пользу для обеих сторон», – отметил ректор ПГУПС Александр Панычев, подписывая соглашение.

В рамках сотрудничества также планируется разработка совместных образовательных программ, совместное участие в организации и проведении научных и научно-технических мероприятий, координирование политики вузов по установлению и поддержанию стратегического сотрудничества с государственными органами, а также совместная научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность в приоритетных для страны областях.

Председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по образованию и науке Елена Павлюченко отметила важность данного соглашения для развития научной мысли республики и вовлечения молодежи в эту работу: «Хотелось бы, чтобы было больше таких прорывных проектов, позволяющих выводить нашу республику на более высокий уровень развития. У нас очень талантливая молодежь, и партнерство двух российских вузов даст возможность молодым ученым набираться необходимого опыта от экспертов в той или иной области, предлагать свои идеи и решения».

Источник: https://dagpravda.ru/novosti/dgtu-budet-sotrudnichat-s-peterburgskim-gosudarstvennym-universitetom/