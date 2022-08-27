ДГИ проводит курсы повышения квалификации для религиозных деятелей по профилактике деструктивных молодёжных субкультур

Руководители религиозных образовательных организаций, их заместители и преподаватели проходят курсы повышения квалификации «Деструктивные молодежные субкультуры: актуальные идеологические инструменты для профилактики и противодействия радикализму и экстремизму».

Мероприятия проводятся Дагестанским гуманитарным институтом при содействии Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования.

К занятиям привлечены лучшие эксперты в данной области — представители профильных ведомств, правоохранительных органов, научной интеллигенции.

В связи с социальными факторами, социально-психологическими и личностными особенностями именно молодые люди становятся сегодня мишенью экстремистских, деструктивных организаций, которые используют молодёжь в своих корыстных интересах. Потому профилактическая работа среди данной категории граждан является актуальной и необходимой.

В частности, были рассмотрены такие вопросы, как законодательные основы противодействия экстремизму и терроризму, субкультуры и их специфика, особенности деструктивных проявлений в молодежной среде, профилактика распространения деструктивных идей в образовательных организациях, социальные сети как инструмент для пропаганды деструктивных субкультур и информационная профилактика деструктивных движений.

Отметим, что курсы проходят в пять потоков. Таким образом, в них задействовано более 150 религиозных деятелей. По завершению курсов они все получат соответствующие удостоверения.