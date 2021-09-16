Общество

Деятельность ЦУРа приведет к систематизации работы на местах

Оставить комментарий

Глава Дагестана Сергей Меликов 13 сентября провел совещание по выявленным ЦУРом проблемным вопросам. Комментируя ее итоги главный редактор республиканской газеты «Зори Табасарана», кандидат филологических наук Маллалиев Гюлахмед    отмечает, что запущенная в республике система мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент» уже стала головной болью для муниципальных властей, поскольку наглядно показывает, как выстроена на местах система реагирования на обращения граждан. Для руководства республики эти показатели позволят оценить мобильность муниципальных властей в решении острых проблем, а также определить общие проблемы, которые имеются в муниципальных образованиях, чтобы реагировать на них уже на республиканском уровне — через корректировку бюджета, темпов реализации целевых и республиканских программ и проектов.

«Данные «Инцидент-менеджмента» позволяют сличить, насколько представляемые муниципальными властями отчеты о работе с обращениями граждан соответствуют действительности.   Деятельность ЦУРа приведет к систематизации на местах работы с сообщениями граждан в интернет-сообществах, что в конечном счете обеспечит своевременную реакцию власти на выявленные проблемы и недочеты в работе», — утверждает эксперт.

Без сомнения, можно сказать, что Центр управления регионом, созданный по поручению Сергея Меликова в Республике Дагестан, стал   действенным каналом обратной связи между населением и властью, а не статистическим органом, фиксирующим имеющиеся социальные проблемы и невыполненные обязательства и запросы граждан.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»

Также читают:

Правительство Дагестана рассмотрит возможность док...
Савабин кар
Концерт ко Дню единства народов Дагестана пройдет ...
Начался прием заявок на конкурс «Прометей-2021»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *