Девятиклассники Агульского района прошли Итоговое собеседование

Второе полугодие учебного года для 9 и 11 классов приобретает исключительно экзаменационное направление. До сдачи ГИА остаются считанные месяцы, и вся подготовки к ним выходит на финишную прямую.

Для учеников девятых классов в феврале проходит обязательный предэкзаменационный этап, который называется итоговое собеседование.

9 февраля все девятиклассники должны проявить навыки выразительного чтения, четкого пересказа и грамотного участия в диалоге по заданной теме. Данный экзамен имеет свою определенную специфику и проходит в совершенно другой форме, нежели привычные тестовые форматы. Аудирование — это комплекс заданий, максимальное время на выполнение для одного участника здесь составляет пятнадцать минут. За это время экзаменуемый должен выполнить два блока заданий, каждый из которых направлен на оценку навыков чтения и пересказа. Данная процедура направлена на актуализацию и контроль коммуникативных способностей ребенка, как четко он сможет донести свою мысль в формате диалога.

Учитель русского языка и литературы МКОУ «Хутхульская СОШ» Шабанова Алмас Абдулгалимовна готовит учеников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ с момента внедрения Государственной итоговой аттестации в систему образования. По словам педагога, итоговое собеседование является важным фактором, в том числе в подготовке к ГИА. Алмас Абдулгалимовна: «Оканчивая девятый класс, дети впервые сталкиваются с серьезным испытанием. Сдача ОГЭ предполагает ответственность и тщательность в подготовке сдаваемых предметов. Итоговое собеседование направленно не просто на оценку коммуникативных качеств ученика, умения оперировать словами, излагать грамотно и четко свою мысль. Но, что еще не менее важно, данный экзамен позволяет учащимся ощутить ответственность, морально подготовиться к предстоящим ГИА. Кроме того, это хорошая возможность сформировать психологическую устойчивость учащегося к эмоциональному напряжению, которое присутствует на экзамене».

Данные аспекты отмечает и директор МКОУ «Тпигская СОШ» Абдулкадирова Султанат Шамсудиновна. В школе итоговое собеседование проходили двадцать два ученика. Руководитель общеобразовательного учреждения отмечает, что экзамен прошел в штатном режиме. Дети готовились к данному экзамену, практикуя на уроках пересказы текстов, построение монологов по заданной теме. Эта подготовка оказала важное содействие учащимся в прохождении этого этапа.

Абдулкадирова Султанат Шамсудиновна выразила надежду, что все учащиеся успешно прошли итоговое собеседование и продолжат подготовку к сдаче Государственной итоговой аттестации с еще большей мотивацией.

В числе экзаменуемых детей Агульского района и девятиклассница Базаева Фатима. По ее словам, подготовку к аудированию она осуществляла как с учителем, так и самостоятельно. Здесь хорошими помощниками становятся аудиокниги, особенно произведения классической литературы.

Фатима отмечает: «Было волнительно перед экзаменом, но я была уверена в своей подготовке. Я тренировала свою речь, пыталась строить свои предложения стилистически грамотно. Кроме того, много читала вслух. Все эти моменты позволили мне улучшить свой словарный запас, расширить кругозор, что также необходимо при выполнении экзаменационных заданий. Думаю, чтение художественной литературы, преимущественно классических произведений, окажет мне хорошую поддержку и в сдаче основного экзаменационного этапа».

Важную роль начитанности отмечают и эксперты экзамена. По их словам, ребенок, который много читает, чувствует себя уверенно, потому как не испытывает сложности в изъяснении, может грамотно и четко сформулировать свою мысль и четко ответить на поставленные вопросы.

Возможно, эти приемы окажут содействие тем ребятам, которым только предстоит сдача итогового собеседования.

Напомним, итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля. За прохождение экзамена выносится оценка «зачет», которая становится прямым допуском к сдаче экзаменов.

Алена Магомедова