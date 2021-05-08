Девушка-танкист из Махачкалы

Женщина-танкист была большой редкостью на фронте. Как же 19-летняя махачкалинская девушка Женя Давидова стала танкистом? 22 июня 1941 года в Махачкале, как и в других городах и сёлах Дагестана, прозвучало сообщение из Москвы о вероломном нападении Германии на СССР. Секретарь Махачкалинского горкома ВЛКСМ срочно собрал актив комсомола города и предложил желающим подать в военкомат заявления о вступлении в ряды Красной Армии. С юношами было просто – они состояли на воинском учёте. А вот из многочисленных заявлений девушек отобрали только около двух тысяч претенденток. В разных направлениях, на различные курсы были отправлены эшелоны с девушками-добровольцами. Некоторые стали зенитчицами, другие – радистками, медсестрами, разведчицами, водителями… Но лишь одна из них стала механиком-водителем танка.

С началом войны, Женя, не раздумывая, подала заявление в военкомат с просьбой направить её на фронт. Это заявление было удовлетворено, и её, вместе с подругами Верой Ковалевой, Аней Глуховой, Верой Саловой в числе 370-ти девушек из Дагестана направили в город Степанаван Армянской ССР в 12-й автомобильный полк.

С декабря 1941 г. по март 1942 г. в «девичьем полку», как его называли, девушек обучали водить большие грузовые машины. С апреля по июнь 1942 года Женя и её подруги перегоняли полученные по ленд-лизу новые американские машины, груженые зерном, из г. Астара в г.Баку. Там они сдавали зерно на элеватор, а машины в военкомат.

В июле 1942 г. Евгении Давидовой было присвоено звание сержанта.

В конце года полк, в котором она служила, был переброшен на границу с Турцией, в г. Дзюфа. Из этого города девушки-водители стали перегонять новые американские автомобили по Военно-грузинской дороге в г. Беслан.

В Беслане стоял танковый полк. Однажды к девушкам-водителям подошел офицер-танкист и предложил им перейти к ним в полк механиками-водителями, которых не хватало. Три девушки согласились, но взяли только одну – Женю Давидову. В течение двух месяцев она освоила вождение танка Т-34. И начались её боевые будни – преследование отходящего с Кавказа противника от Беслана до Ростова-на-Дону.

Бой за Ростов-на-Дону в феврале 1943 г. был очень жестоким. Танк Жени вёл огневой бой на улицах города в районе п. Нахичевань, когда в её боевую машину попал немецкий снаряд. Танк загорелся, Женя была ранена и контужена. Командир танка Вано Михалацидзе успел вытолкнуть её из горящего танка, а сам полез за другим членом экипажа. В этот момент боекомплект горящего танка взорвался и все члены экипажа, оставшиеся в боевой машине погибли.

Евгения Давидова пришла в сознание только в госпитале в г. Баку. Её лечение длилось три месяца. Молодой организм смог справиться с контузией, но один осколок так и остался у неё под сердцем, как память о войне и погибших боевых товарищах.

После выздоровления Женя Давидова вернулась в Дагестан и стала работать в военторге Махачкалинского гарнизона.

Источник: журнал «Женщина Дагестана»