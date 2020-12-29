Детские центры «Солнечный берег» и «Смена» подписали соглашение

Во Всероссийским детском центре «Смена» в Краснодарском крае завершились курсы по программе «Мастерская лидеров». АНО «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников совместно с Министерством образования организовали программу обучения по модели лагеря будущего.

Юные лидеры предлагали варианты того, каким должен быть современный центр отдыха для детей.

Программа подготовлена в рамках соглашения о сотрудничестве между дагестанским детским лагерем «Солнечный берег» и оздоровительным центром в Краснодарском крае «Смена».