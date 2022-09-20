Дети из Донбасса отдохнули в Дербенте

Учащиеся лицея №1 города Макеевка ДНР побывали в Дербенте, где по поручению мэра города Рустамбека Пирмагомедова для них была организована экскурсия по главным туристическим местам.

Из-за регулярных обстрелов занятия в здании макеевского лицея не проводятся, обучение осуществляется дистанционно. Даже передвижение по городу связано с риском для жизни.

В Дербенте дети познакомились с историей города, побывали на крепости Нарын-кала, погуляли по древним магалам, пешеходным улицам Мамедбекова и Казем-бека, попробовали блюда местной кухни.

Одни из наиболее ярких эмоций у макеевских ребят вызвало чаепитие у главного дербентского чайханщика Октая.

Завершилась поездка ярким фонтанным шоу в парке им. Низами Гянджеви, за которым дети наблюдали с вип-трибуны.

Одна из композиций крупнейшего в Европе мультимедийного фонтана была посвящена поддержке солдат, защищающих население Донбасса. Дети, не договариваясь, стали хором подпевать: «Россия, Россия — в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя…».