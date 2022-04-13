Депутаты Госдумы вручили проходящим лечение росгвардейцам госнаграды

Сегодня, 13 апреля, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заместитель директора Росгвардии Игорь Ильяш, а также члены Комитета Абдулхаким Гаджиев и Бекхан Барахоев посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии.

Делегация встретилась с ранеными участниками военной спецоперации на Украине. Военнослужащим были вручены госнаграды, Благодарности Комитета и ценные подарки. Им также выразили благодарность за проявленное мужество, героизм и пожелали им скорейшего выздоровления.

Указом Президента РФ за мужество и самоотверженность росгвардейцы были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу» и орденами Мужества. Напомним, что ранее по инициативе генерал-майора полиции Абдулхакима Гаджиева и по поручению Главы РД Сергея Меликова военнослужащим госпиталя были переданы продуктовые наборы, аппараты Елизарова, спортивная одежда, мобильные телефоны, молитвенные коврики и другие необходимые предметы.

Источник: Мирмол