Депутат Султан Хамзаев: в Дагестане формируется новый образовательный бренд «Альтаир»

Глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание по вопросам создания центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир». В заседании принял участие депутат Государственной Думы ФС РФ Султан Хамзаев.

«Продолжается работа по созданию регионального центра по модели образовательного центра «Сириус» в Дагестане. Работу курирует лично Глава Дагестана Сергей Меликов. За последние годы я бы сказал это первый новый современный, по масштабу дерзкий проект, который даст большой импульс развитию всей системы образования в Дагестане», – отметил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев.

«Альтаир» будут строить на территории горы Тарки-Тау. Центр включит в себя дошкольную образовательную организацию на 250 мест, корпус для проживания на 240 мест, здание учебно-лабораторного корпуса, школу искусств, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Султан Хамзаев сообщил, что «Альтаир» станет точкой развития всей Таркинской зоны: «Масштабный проект всероссийского значения требует модернизации и строительства новых инфраструктурных объектов, которые будут востребованы жителями района», – заявил Хамзаев.